У Туреччині затримали представників «Ісламської держави», які готували теракти на свята

У Туреччині правоохоронці затримали 115 людей, яких підозрюють у причетності до терористичного угруповання «Ісламська держава» та підготовці терактів під час свят.
Про це повідомила прокуратура Стамбулу, пише Reuters.
За даними слідства, підозрювані планували атаки в Туреччині, зокрема проти немусульман, у період Різдва і Нового року.
Поліція провела рейди за 124 адресами у Стамбулі та затримала 115 зі 137 людей, яких розшукувала. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілька пістолетів і боєприпаси. Розслідування триває.
«Ісламська держава» — це радикальне ісламістське угруповання, відоме терористичною діяльністю в Іраку, Сирії та інших регіонах.
- США 19 грудня завдали десятки авіаударів по інфраструктурі «Ісламської держави» в Сирії. Перед цим президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися після нападу ІД 13 грудня, в результаті якого в Сирії загинули двоє американських військовослужбовців та цивільний перекладач.