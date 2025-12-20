США розпочали в Сирії операцію «Удар яструба» — проти «Ісламської держави»

Сполучені Штати 19 грудня завдали десятки авіаударів по інфраструктурі «Ісламської держави» в Сирії. Операцію назвали «Удар яструба».

Про це пише Reuters.

Президент Дональд Трамп пообіцяв помститися після нападу ІД 13 грудня, в результаті якого в Сирії загинули двоє американських військовослужбовців та цивільний перекладач. Він написав у соціальних мережах, що сирійський уряд повністю підтримує удари, а США завдають «дуже серйозної відплати».

Центральне командування США заявило, що удари вразили понад 70 цілей у центральній Сирії, додавши, що операцію підтримували йорданські винищувачі. Один американський чиновник заявив, що ударів завдали американськими винищувачами F-15 та A-10, а також гелікоптерами Apache та ракетними системами HIMARS.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ, Сирія підтвердила свою непохитну відданість боротьбі з «Ісламською державою», щоб у неї не було «безпечних притулків на сирійській території». У країні залишаються приблизно тисяча американських військових.