Росіяни зранку обстріляли Чернігів і Херсон — є загиблі та постраждалі

Російські війська зранку 25 грудня вдарили дроном по багатоповерховому будинку в Чернігові, а також масовано атакували ринок у Херсоні.
Про обстріл Чернігова повідомила міська рада.
В одній з квартир пʼятиповерхового будинку, в який влучив російський дрон, спалахнула пожежа. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський згодом повідомив, що внаслідок удару загинула людина, ще пʼятеро постраждали. Серед поранених — дитина.
Також у місті є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури міста.
Крім того, зранку росіяни від ранку обстрілюють центр Херсону, повідомили в ОВА. Під атакою був місцевий ринок — там зруйновано торговельні точки.
Вже відомо про одного загиблого мешканця — це 49-річний чоловік. Він загинув на своєму робочому місці. Ще двоє людей зазнали поранень.
- Вчора ввечері росіяни також влучили у багатоповерховий будинок у Чернігові. В одній з квартир сталася пожежа, загорілося й авто поруч. Люди не постраждали.