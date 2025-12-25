Росіяни зранку обстріляли Чернігів і Херсон — є загиблі та постраждалі

Російські війська зранку 25 грудня вдарили дроном по багатоповерховому будинку в Чернігові, а також масовано атакували ринок у Херсоні.

Про обстріл Чернігова повідомила міська рада.

В одній з квартир пʼятиповерхового будинку, в який влучив російський дрон, спалахнула пожежа. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський згодом повідомив, що внаслідок удару загинула людина, ще пʼятеро постраждали. Серед поранених — дитина.

Також у місті є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури міста.

Крім того, зранку росіяни від ранку обстрілюють центр Херсону, повідомили в ОВА. Під атакою був місцевий ринок — там зруйновано торговельні точки.

Вже відомо про одного загиблого мешканця — це 49-річний чоловік. Він загинув на своєму робочому місці. Ще двоє людей зазнали поранень.