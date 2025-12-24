«Краще бути разом в Україні без електрики, ніж жити під російською окупацією». Світові медіа про війну 24 грудня

Про те, як українські війська, зокрема 225 окремий штурмовий полк, намагаються стабілізувати ситуацію на південному фронті, пише ABC News. Російські підрозділи, використовуючи нову техніку і досвід попередніх операцій, просунулися місцями до десяти кілометрів на схід від Запоріжжя. «Ситуація там залишається складною, ми намагаємося її стабілізувати», — заявив майор Олег Ширяєв з 225 полку, який зараз перебуває на фронті, у телефонному коментарі ABC News. Основний фокус боїв сьогодні зосереджений у районі Гуляйполя, зазначає видання. Ширяєв каже, що хоча його підрозділ «добре укомплектований» та мотивований, різниця в людських ресурсах на фронті очевидна. Росіяни, за його словами, «у всьому зосереджуються на масовості». «Вони роблять усе можливе, — пояснює майор. — У них більше ресурсів. Ось чому вони досягають певних успіхів, але дорогою ціною».

Цьогоріч Україна переживає найсерйознішу енергетичну кризу з 2022 року, розповідає The Wall Street Journal. «Уявіть, як виглядає електростанція після того, як її вразили пʼять балістичних ракет, і це лише під час однієї російської атаки, — сказав виданню виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко. — Боюся, що це буде найважча зима від початку вторгнення». Найбільше постраждала Одеса, зауважує WSJ. У порту псується вантаж, бо без електрики неможливо розвантажити деякі контейнери із суден, розповів працівник логістики. Тисячі мешканців, як-от Наталія Бахтар, на початку цього місяця залишилися без електроенергії на чотири дні.

«Ми ходимо гуляти містом, бо немає сенсу сидіти вдома в темряві», — сказала Наталія. Вона нещодавно переїхала до Одеси з окупованого Росією Маріуполя. Жінка вважає, що росіяни націлені на цивільні енергетичні системи, щоб зламати дух українців. Однак, за її словами, немає жодного порівняння між життям без електрики та життям під російською окупацією. Її чоловік був цивільним заручником перші три з половиною роки війни. Його повернули в Україну в рамках обміну полоненими на початку цього року, а Наталія та її 17-річна донька переїхали в Одесу, щоб возз’єднатися з родиною. Вона сказала, що відключення електроенергії не вплинуть на її ставлення до поступок для припинення війни. «Життя під окупацією теж було дуже важким, — сказала вона, додавши, що в окупованому Маріуполі часто були проблеми з водою та електрикою. — Краще бути разом в Україні без електрики, ніж переживати те, що ми пережили раніше».

Видання також розповідає про будівельника з Одеси Олега Каріна, який провів більшу частину останніх кількох тижнів, піднімаючись пішки до своєї квартири на девʼятому поверсі. Наймолодший з його трьох синів — одинадцятирічний Назар — під час відключень збирає з Lego танки, літаки та іншу військову техніку. «Діти все розуміють, вони точно знають, хто відповідальний за це, — сказав Олег, починаючи плакати. — Я не можу повністю захистити їх». Чоловік додав, що спроби Росії шляхом відключення електроенергії змусити українців капітулювати не спрацюють: «Коли немає електрики, ми проводимо більше часу разом. Зараз різдвяний сезон. Ялинка вже прикрашена. Ми сидимо разом, граємо в настільні ігри чи карти. По-своєму це навіть романтично».

