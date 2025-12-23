Як українські чоловіки ризикують, аби уникнути призову на війну. Світові медіа про російсько-українську війну 23 грудня

«Віктор Пінхасов не може перестати посміхатися. Йому щойно вдалося втекти з України після пʼятиденного походу Карпатами. “Я хочу поїхати та бути вільним, жити”, — з недовірою сказав 34-річний чоловік після прибуття до сусідньої Румунії. Він один з десятків людей, які щотижня незаконно перетинають кордон на заході України. Для Пінхасова, який працював таксистом у Києві, життя вдома стало нестерпним. “Ніхто не хоче миру. Ані Путін, ані Зеленський, ані Трамп”, — пояснив він журналістам за чашкою чаю в румунському прикордонному місті Сігету-Мармацієй.

Він сказав, що витратив близько місяця на підготовку до перетину кордону, нескінченно переглядаючи навігаційні додатки та телеграм-канали, де люди розповідають про свій досвід і діляться порадами. Пінхасов також запасся десятками енергетичних батончиків та вживаного спорядження, щоб вижити. В останній день своєї подорожі він кинув усе це в горах, щоб мати змогу перебігти кордон і не потрапити до рук українських прикордонників».

Так починається матеріал у CNN про те, як українські чоловіки наражаються на смерть, аби уникнути призову на війну. Видання пише, що за даними прикордонної поліції Румунії, опинившись на іншому боці, Пінхасов приєднався до понад 30 тисяч українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон з Румунією з початку повномасштабного вторгнення. Багато хто тікає до Молдови, Угорщини, Білорусі та інших країн. Уже щонайменше 29 чоловіків загинули, намагаючись перетнути небезпечні гори, або утонули в Тисі, яка відділяє частину північної Румунії від південно-західної України. CNN також наводить історію Дмитра, який попросив використовувати псевдонім через побоювання щодо конфіденційності. Він втратив усі пальці на ногах через обмороження після пʼяти днів спроб пересуватися схилами за мінусової температури. «Це був шок, коли я побачив свої ноги, — розповів 42-річний будівельник CNN. — Кожен божий день болить. Кожну хвилину, кожну секунду болить».

У квітні 2022 року чоловік заплатив контрабандистам, щоб ті допомогли йому втекти, але каже, що вони не попередили його про смертельні ризики, що чекали на нього. «Коли ми опинилися на вершині гори, була велика хуртовина, сніг. Ми не могли бачити один одного, якщо відходили на метр», —- згадував Діма. Один з чоловіків, з якими він подорожував, замерз на смерть. Погода була настільки поганою, що його тіло не могли дістати тижнями.

Українка Валерія Холкіна пережила жорстокий напад у польському Щецині після того, як незнайомець почув, що вони з чоловіком і чотирирічною донькою розмовляють українською, і наказав «навчити дитину польської», а потім побив обох батьків. Про це йдеться у статті The Guardian, яка висвітлює зміну настроїв у Польщі: від масової солідарності з українцями у 2022 році до зростання ворожості, словесних і фізичних нападів. Після нападу у Валерії почалися панічні атаки, вона заборонила доньці говорити українською на публіці.

Читайте також матеріал Associated Press про те, як Україна створила дешеві дрони-перехоплювачі для ППО, які коштують близько $1 000 і за лічені місяці пройшли шлях від прототипів до масового виробництва. Нові моделі, зокрема Sting і Bullet, знищують російські ударні дрони вартістю у десятки й сотні тисяч доларів. Аналітик з питань оборони з вашингтонського Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі каже, що перехоплювачі є цінним поповненням арсеналів України та Європи для боротьби з безпілотниками.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про те, що може означати мирна угода між Росією та Україною для поставок газу до Європи, і ще двох статей.