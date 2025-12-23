Естонія надасть Україні €2 мільйони на підтримку енергосистеми

Міністерство клімату Естонії виділить €2 мільйони до Ukraine Energy Support Fund для відновлення української енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного постачання електроенергії.

Про це повідомило Міністерства клімату країни.

Кошти фонду підуть на найнагальніші потреби енергокомпаній — закупівлю обладнання, генераторів, пального та аварійні ремонти. Фінансування здійснюється напряму постачальникам товарів і послуг, що забезпечує прозорість і контроль використання коштів.