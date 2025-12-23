Антимонопольний регулятор Італії оштрафував Ryanair на понад €255 млн

Антимонопольний орган Італії оштрафував авіакомпанію Ryanair DAC та її материнську компанію Ryanair Holdings plc на €255,7 млн за зловживання домінуючим становищем на ринку.

Про це повідомив Італійський орган з питань конкуренції (AGCM).

Регулятор встановив, що Ryanair, яка займає домінуючу позицію на ринку авіаперевезень до та з Італії, зокрема на внутрішніх і європейських маршрутах, з квітня 2023 року до щонайменше квітня 2025 року перешкоджала роботі туристичних агентств.

За даними відомства, Ryanair контролює близько 38–40% пасажирських перевезень на маршрутах до та з Італії. Це дозволяло компанії діяти майже незалежно від конкурентів і споживачів.