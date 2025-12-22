Чому Росія майже цілодобово масовано атакує Одещину. Світові медіа про російсько-українську війну 22 грудня

Росія не може взяти Одесу штурмом, тому робить ставку на інше — намагається знеструмити весь регіон, ізолювати південь області від решти країни, зламати логістику і посіяти страх серед цивільного населення, пише польська Gazeta Wyborcza. З початку грудня російські удари по енергетичній, портовій та логістичній інфраструктурі Одеської області тривають безперервно, за останній тиждень інтенсивність атак лише зросла. За оцінками українських експертів, атаки на транспортну інфраструктуру області — це спроба відрізати південь Одеської області від решти України.

Автор статті Петро Андрусечко пояснює, що Бессарабія дуже вразлива до російських атак через свою географію. Більша частина регіону межує з Молдовою і Румунією (кордон з Румунією проходить по Дунаю). З рештою Одеської області та всією Україною Бессарабія зʼєднана лише вузькою ділянкою суходолу. Майже весь цей простір займає Дністровський лиман, відділений від Чорного моря Бугазькою косою. На цій косі розташований міст, який Росія систематично обстрілює ще з весни 2022 року — після перших ударів рух ним призупинили через пошкодження. Єдиним альтернативним шляхом залишалася траса Одеса — Рені, що частково проходить територією Молдови (через Паланку). Минулого тижня ця дорога, а точніше — міст через Дністер поблизу селища Маяки й став ціллю російських авіаударів. Цей маршрут є критично важливим, адже веде до дунайських портів — Кілії, Ізмаїлу та Рені. Як пояснює автор, після блокади морських портів ці вузли відіграють ключову роль у логістиці та експорті України.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що лише за добу Росія здійснила майже двадцять спроб зруйнувати цей міст, і наголосив, що стабільний рух ним можливий лише за умови ефективного захисту від дронів. Українська влада також працює над тим, щоб розширити логістичні можливості, і планує відкрити нові маршрути, як-от понтонні переправи. Водночас військові експерти, яких цитує видання, зазначають, що росіяни використовують Shahed з онлайн-наведенням і балістичні ракети, зокрема з касетними боєголовками, щоб завдати якомога більше жертв.

Андрусечко припускає, що дії Росії можуть мати дві взаємоповʼязані мети: логістичний параліч на півдні Одеської області та розпалювання паніки серед місцевого населення. Окрему загрозу, на його думку, становить ситуація навколо Придністров’я. За даними української розвідки, Росія активізує там свою діяльність, мобілізує резервістів і готує зброю, що підвищує ризик диверсій та провокацій на кордоні з півднем України, а також дестабілізації Молдови. Автор наводить думку Сергія Стерненка про те, що у відповідь на російські атаки на Одеську область Україна має розпочати «комплекс дій, спрямованих на ізоляцію» Придністров’я. Та інші українські активісти застерігають: силовий сценарій у Придністров’ї — пастка, на яку Росія лише й чекає.

Попри хвилю чуток у соціальних мережах, безпосередньої загрози сухопутного або морського наступу на Одесу немає, йдеться у статті. Аналітики попереджають, що Путін хоче окупувати Одесу і Миколаїв, аби на наступному етапі війни відрізати Україну від моря. Хоча Кремль давно декларує такий сценарій, Петро Андрусечко пише, що він не був реалізований у 2022 році, а символом поразки на морі став затонулий крейсер «Москва».

