Revolut призупиняє роботу з українськими клієнтами

Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні.

Такі повідомлення почали надходити українським користувачам сервісу 22 грудня, повідомляє Forbes.

Клієнти матимуть 60 днів, щоб вивести кошти зі своїх рахунків. Після цього доступ до послуг буде припинено.

У Revolut зазначили, що рішення пов’язане з вимогами українського законодавства.