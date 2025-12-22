Застосунок «Армія+» оновили: тепер Армія ID можна показувати на блокпостах

Вийшла версія 3.0.0 застосунку «Армія+». У нього додали цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційну стрічку «Пульс», а доступ до сервісів зробили зручнішим.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Розширена функція Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах. Посвідчення не замінює паперових документів, але достатнє, щоб підтвердити статус.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У стрічці «Пульс» містяться офіційні пояснення, поради та важлива інформація для військових.

Також у застосунку оновили дизайн і навігацію, зокрема спростили доступ до популярних сервісів, та додали розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів.