Швеція відпустила російське судно, яке підозрюють у перевезенні зброї з Північної Кореї

Швеція після перевірки відпустила російське вантажне судно Adler, яке підозрюють у перевезенні зброї з КНДР для війни проти України.

Про це пише шведське медіа SVT.

Судно затримали у ніч проти 21 грудня, коли воно стояло на якорі поблизу міста Хеганес. Воно та компанія-власник M Leasing LLC перебувають під санкціями Євросоюзу і США. Після перевірки прокурори вирішили не розпочинати розслідування через порушення санкцій.

За даними сервісу морського спостереження VesselFinder, судно продовжує рух уздовж західного узбережжя Швеції.