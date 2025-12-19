Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію про права людини на окупованих територіях України

Генеральна асамблея ООН 18 грудня ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом і містом Севастополь.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За проголосували 79 країн. Проти — 16, зокрема Росія, Білорусь, КНДР, Китай, Іран, Куба, Нікарагуа і низка африканських країн.

Ще 73 держави-члени ООН утрималися від голосування.

Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року з певними доповненнями. Документ став першою резолюцією ООН, в якому Генасамблея називає агресію РФ проти України «загарбницькою війною Росії проти України».

Він рішуче засуджує російську агресію, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та вимагає негайно припинити війну і вивести російські війська з окупованих територій.

Резолюція також посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права і наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності.

Крім того, резолюція спрямована на захист і повернення депортованих дітей — Генасамблея ООН закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати вичерпну інформацію відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям зі списком усіх депортованих українських дітей.