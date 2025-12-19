Росіяни вдарили по Україні 160 дронами. Частина Одеси залишилась без води, світла і тепла

У ніч на 19 грудня російські окупанти випустили по Україні 160 дронів. ППО знешкодила 108 БпЛА на півдні та сході країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Проте ще 47 російських дронів влучили в 17 місцях. Найбільше від атак знову потерпала Одещина. Там пошкоджені обʼєкт енергетичної інфраструктури і житлові будинки. Постраждала одна людина.

Також постраждала залізнична інфраструктура. На одній зі станцій розтрощено пост, сигналістка зазнала уламкового поранення — її госпіталізували.

Мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- і теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Блекаут на Одещині

Через атаку росіян 13 грудня, яка стала однією з наймасованіших у регіоні, в Одесі та області стався масштабний блекаут, без світла були пів мільйона осель.

17 грудні в усій Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетиці.

Напередодні голова ОВА Олег Кіпер казав, що найскладніша ситуація зараз в Одесі. Пошкоджені підстанції та мережі відновлюють «фактично з нуля». Тим часом росіяни продовжують майже щодня бити по енергетиці регіону.