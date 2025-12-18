Через рішучу риторику та допомогу Україні Фрідріх Мерц став новим Гітлером у російській пропаганді. Світові медіа про війну 18 грудня

Про те, як кремлівська пропаганда націлилася на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца й перетворила його на фігуру ненависті в Росії, розповідає Der Spiegel. Суть наклепу: він уже вирішив розпочати війну з Росією, він наступник Гітлера та зухвалий нацист, як і його предки. Автор статті Крістіан Ніф пише, що спусковим гачком стали висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на іранському телебаченні. Він послідовно звинувачував Мерца в «расизмі й нацизмі» та сказав, що в канцлері нібито «говорять гени предків». У створеному російською пропагандою образі Німеччини, та знову становить глобальну загрозу, Україна для неї — «здобич», яку потрібно повернути, а підтримка Києва — доказ прихованих імперських планів. Той факт, що Лавров використав інтервʼю іранському телебаченню для цієї атаки, демонструє глибокий гнів Москви щодо зусиль Європи, і зокрема Німеччини, щодо мирної угоди для України, пише Крістіан Ніф. Мерц став ціллю Лаврова саме тому, що він займає чіткішу позицію щодо зовнішньої політики, на відміну від свого попередника Олафа Шольца. Якщо це обурює Кремль — саме так і треба розмовляти з Путіним, підсумовує автор.

Сьогодні увага світових медіа прикута до саміту Європейської Ради в Брюсселі, на якому мають узгодити рішення про фінансування України. Найболючіше питання полягає в тому, чи зможуть лідери ЄС переконати Бельгію підтримати план репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів, пише Politico. І додає, що це засідання — останній шанс блоку показати, що він спроможний на щось більше, ніж просто балачки. Напередодні саміту премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер сказав в інтервʼю Politico, що провал фінансування України буде ганьбою для ЄС. Та водночас він досі має сумніви, чи зможуть країни ЄС захистити Бельгію від потенційної помсти Росії. Саміт триватиме, допоки рішення про фінансування Києва не ухвалять, і, ймовірно, розтягнеться на кілька днів, сказали журналістам The New York Times офіційні особи. Небезпека в тому, що «гарячкового періоду» кулуарних перемовин цього тижня може бути недостатньо, щоб переконати Бельгію підтримати план. Однак експерти й чиновники, обізнані з перебігом перемовин, вважають неприйнятною відсутність плану фінансування для України цього тижня, зауважує видання.

Науковий співробітник Європейської програми безпеки Лео Літра наголошує в коментарі The Telegraph, що неспроможність надати Україні репараційну позику та відсутність плану Б означатиме поразку у війні. Вашингтон тисне на європейських лідерів, щоб ті відмовилися від плану й попереджає, що вимагатиме повернення російських активів. Cаме тому європейцям доведеться це провернути, сказало виданню джерело, близьке до внутрішніх переговорів. Редакційна колегія Le Monde пише, що російські активи є одним з небагатьох важелів для відстоювання інтересів Європи на тлі посилення гібридної війни Росії. Відмова від них стала б катастрофічним сигналом як для її ворогів, так і для тих, хто все ще вірить у європейський проєкт, підсумовує видання

