Звільнені з полону військові отримають 90 днів оплачуваної додаткової відпустки — Верховна Рада ухвалила закон

Звільнені з полону військові зможуть взяти додаткову оплачувану відпустку на 90 днів і не зобов’язані одразу вирішувати, чи залишаться вони на службі.

Відповідний закон № 14092 18 грудня ухвалила Верховна Рада.

Раніше в законі не було чітких строків для такого рішення, і від військових інколи вимагали рапорт із відмовою від звільнення. Тепер же відпустку можна взяти без жодних умов, а рішення ухвалити пізніше.

Закон передбачає, що відпустка надається цілком, без розподілу на частини. Вона не залежить від рішення щодо продовження або звільнення з військової служби.

У пояснювальній записці до законопроєкту додається, що таке рішення сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин і громадськості.

За закон проголосували одразу у двох читаннях. Далі його має підписати президент Володимир Зеленський.