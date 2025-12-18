МВС запустило застосунок екстреної допомоги «112», який працює без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ України розробило застосунок «112 Ukraine» — офіційний сервіс екстреної допомоги, який працюватиме навіть без мобільного зв’язку.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Після виклику в застосунку оператор служби сам оцінить ситуацію та направить на місце рятувальників, поліцію, швидку або газову службу.
Застосунок «112» стане у пригоді:
- в укриттях або підвалах, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
- у місцях зі слабким або нестабільним зв’язком;
- під час аварій чи збоїв у роботі стільникових мереж.
«112 Ukraine» вже можна завантажити на iOS та Android.
Перед початком користування необхідно авторизуватися. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.
Надалі сервіс розширюватимуть — зокрема, планують впровадити опцію виклику допомоги жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.