Росіяни запустили по Україні понад 80 дронів, у кількох регіонах є постраждалі

У ніч проти 18 грудня армія РФ запустила по Україні 82 дрони, з них 50 — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 63 дрони, а 19 БпЛА влучили у 12 місцях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих дронів.

Одещина

За даними ОВА, дрони пошкодили 9-поверхівку та заклад освіти в Одеському районі. У прокуратурі кажуть, що вісім людей постраждали, двох з них доставили до лікарні.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Черкащина

Під атакою були Черкаси, постраждали шість людей, але обійшлось без тяжких поранень. Через атаку частина міста опинилась без світла.

Унаслідок падіння БпЛА на кількох локаціях постраждали півтора десятка приватних будинків. Там побиті вікна і дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі, є понівечені автомобілі.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Дніпропетровщина

Дрони били по Кривому Рогу, чотири людини поранені. Зайнялися господарські споруди, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля та заклад культури.

Нікопольщину росіяни обстріляли з РСЗВ «Град», поцілили FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Сумщина

Росіяни атакували обласний центр, постраждав чоловік. Через удар пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна в житлових і нежитлових будівлях.

Запоріжжя

По Запоріжжю били КАБами, минулося без поранених. Постраждали багатоповерхівка і гаражний кооператив.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Тим часом кількість постраждалих від вчорашнього удару по Запоріжжю та Запорізькому району сягнула 35 людей.