«Україна має труднощі на Донеччині та Запоріжжі з трьох причин». Світові медіа про російсько-українську війну 17 грудня

Купʼянський контрнаступ — один з небагатьох світлих моментів для України, успіх якого поки залишається таємницею, пише The Economist. Операція досі триває: ймовірно, двісті російських військових зараз ізольовані в підвалах міста. Україна не розповідає деталі, щоб скористатися цією тактикою на інших складних ділянках фронту. «Є військові ігри та різні варіанти дій, але це речі, про які ворог не повинен знати», — каже Ігор Оболенський, командир корпусу «Хартія», який розробив початковий оперативний план. «Перш за все йдеться про креативне мислення, відчуття ворога, його ритму».

В інших місцях Росія має перевагу в людях і техніці, але наступ повільний і кривавий, без прориву. Проте Сили Оборони відступають швидше, ніж будь-коли з початку війни, зазначає видання. Джерело в українській розвідці повідомило, що пʼята армія Росії зараз «на кілька тижнів» випереджає свій оперативний план, просуваючись на захід поблизу Гуляйполя на Запоріжжі. Видання пише, що складна ситуація й на Донеччині: 22-місячна оборона Покровська та Мирнограду добігає кінця. Українські джерела у війську кажуть, що в Мирнограді кілька сотень солдатів залишилися в пастці, багато хто ховався під землею через загрозу російських плануючих бомб. Дехто зник безвісти. «Є поранені, і їх не можна евакуювати. Люди сподіваються на диво», — сказав родич одного зі зниклих безвісти.

The Economist називає три причини, через які Україна має труднощі на Донеччині та Запоріжжі. Перша — критична нестача ресурсів та особового складу. Росія, попри великі втрати, нарощує війська: протягом першої половини цього року армія чисельно зростала на 8–9 тисяч осіб щомісячно. «Вони все ще перевищують свої цілі щодо набору на 20―30%», — сказав офіцер української розвідки. «Вони створюють у регіонах такі умови, що люди вибирають між голодом і підписанням великого контракту зі збройними силами». Друга причина — це перевага Росії в дронах. Добре профінансовані підрозділи безпілотників, включаючи угруповання під назвою «Рубікон», завдають ударів по українській логістиці глибоко в тилу. Через це втрати серед пілотів дронів і в тилу зараз навіть вищі, ніж у піхоти на передовій. Третім фактором є різний рівень підготовки українського командування.

Росія нарощує війська, щоб захопити якомога більше території та послабити Україну, поки тривають мирні переговори. Це може спрацювати, але це недешево, зауважує видання. Джерело в українській розвідці каже, що наступ може тривати ще кілька місяців. Хоча українці вважають, що Росія зрештою втратить свій нинішній рівень домінування, це може трапитися не раніше лютого, підсумовує The Economist.

