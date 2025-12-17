Угорщина зірвала заяву ЄС про розширення блоку через прогрес України

Угорщина заблокувала щорічну заяву Європейського Союзу про розширення. Країна відмовивилася погодитися з позитивною оцінкою прогресу України на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомили представники Данії під час консультації в ЄС, передає німецьке медіа Deutsche Welle.

За словами міністерки у справах Європи Марі Б’єрре, 26 держав ЄС підтвердили, що Україна виконує вимоги Брюсселю, і підтримали формулювання заяви. Вона зазначила, що оцінка була справедливою.

Однак через вето Угорщини Україна поки не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Водночас у ЄС тривають неформальні консультації з Києвом щодо подальших реформ і умов членства.

Окрім України, у заяві оцінювали прогрес країн Західних Балкан, а також Туреччини, Молдови та Грузії. За даними Єврокомісії, найбільший прогрес демонструє Чорногорія, яка може завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2026 року.