Французькі правоохоронці провели обшуки в ексгенпрокурора України

Причину обшуків у бюро не уточнюють, але ZN.UA з посиланням на джерела писало , що вони стосуються справи бізнесмена Ігоря Коломойського, якого підозрюють в організації замаху на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Слідчі вважають, що Піскун отримав хабар, щоб закрити справу, додали журналісти.

За інформацією «Бабеля», мова йде про Святослава Піскуна. У ДБР не назвали імені прокурора — лише заявили, що під час обшуків у французької сторони виникли підстави затримати ексгенпрокурора.

Піскун був генпрокурором з 2002-й по 2007 рік, а згодом — нардепом V та VI скликання від Партії регіонів. А у 2020 році ненадовго став радником генпрокурорки Ірини Венедиктової.

Що відомо про справу з замахом на адвоката Сергія Карпенка

Слідство вважає, що у 2003 році бізнесмен Ігор Коломойський замовив замах на директора українсько-американської консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка.

У центрі цієї історії ― підприємство «Дніпроспецсталь». Серед його власників у 2003 році були бізнесмени Григорій Суркіс і Костянтин Григоришин. У липні 2003 року Григоришин вирішив продати 15% «Дніпроспецсталі» бізнесмену і зятю тодішнього президента України Леоніда Кучми Віктору Пінчуку. Юрист Сергій Карпенко був гарантом цієї угоди.

Водночас за комбінат боровся і тодішній власник групи «Приват» Коломойський. За словами Карпенка, олігарх запросив його в офіс і вимагав «переграти ситуацію зі зборами акціонерів на «Дніпроспецсталі». Коломойський хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів, які дозволили Пінчуку купити акції. Карпенко відмовився. Медіа писали, що після цього в липні 2003-го Карпенко звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрози з боку Коломойського.

За кілька тижнів на партнера Карпенка напали — йому проломили череп. За версією слідства, кілери просто помилилися. Уже 16 серпня 2003 року у Феодосії напали на самого Карпенка. Четверо невідомих били його металевим прутом по голові та завдали численних ножових поранень — пошкодили праву легеню і живіт. Добити адвоката завадила його дружина — він дивом вижив. За кілька днів виконавців замаху затримали. За ґрати суд їх відправив 28 квітня 2005 року.

У травні 2025 року Коломойському оголосили підозру у замовному вбивстві та відправили під варту.