Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю й області, десятки людей постраждали

Ольга Березюк
Армія Росії 17 грудня атакувала Запоріжжя та Запорізький район керованими авіабомбами й поцілила в житлові будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 12:53 відомо про 26 постраждалих, серед них одна дитина.

Росіяни вдарили тричі — поцілили по двох житлових будинках, під завалами можуть бути люди. Також постраждали обʼєкт інфраструктури та навчальний заклад.

  • Запоріжжя та область регулярно опиняються під атакою росіян. Лише минулої доби, 16 грудня, росіяни атакували 26 населених пунктів області 668 разів.