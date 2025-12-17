Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю й області, десятки людей постраждали

Армія Росії 17 грудня атакувала Запоріжжя та Запорізький район керованими авіабомбами й поцілила в житлові будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 12:53 відомо про 26 постраждалих, серед них одна дитина.

Росіяни вдарили тричі — поцілили по двох житлових будинках, під завалами можуть бути люди. Також постраждали обʼєкт інфраструктури та навчальний заклад.

