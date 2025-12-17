NYT розкрило деталі плану гарантій безпеки для України від ЄС і США

США разом з Європою підготували два проєкти документів, що окреслюють стратегію підтримки України після досягнення мирної угоди.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на джерела.

Документи узгодили на інтенсивних переговорах з президентом Володимиром Зеленським та іншими помічниками з питань України в Берліні 14 та 15 грудня, що тривали понад вісім годин.

В одному з цих документів викладені загальні принципи. Вони, за словами джерел, є зобовʼязанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, за якою всі країни-члени зобовʼязуються надати допомогу будь-якій країні, що зазнала нападу.

Друга частина угоди, яку американські чиновники описали як «оперативний документ між військовими», містить більш детальну інформацію. Там пояснюється, як американські та європейські сили будуть співпрацювати з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки.

У публічній заяві лідерів Європи з цього приводу вказувалось, що пріоритет — довести чисельність ЗСУ до «мирного рівня» у 800 тисяч військовослужбовців. Джерела NYT кажуть, що в документі перелічені «дуже конкретні» деталі про поставки військової техніки Україні.

У документі також виклали деталі про військові сили під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні всередині країни та гарантуватимуть безпеку в повітрі та на морі.

Крім того, оперативний документ детально описує, як США стежитимуть за припиненням вогню за допомогою своєї розвідки та відслідковуватимуть спроби Росії знову просунутися вглиб України. Американці також допоможуть перевірити дотримання Росією умов і гарантуватимуть, що незначні сутички між Росією та Україною не переростуть у нову війну.

Також у плані детально описано, як Сполучені Штати допомагатимуть виявити спроби Росії створити операції «під чужим прапором», які можуть дати Москві привід відновити бойові дії.

Американські та європейські чиновники заявили, що нові гарантії безпеки будуть юридично обовʼязковими, з урахуванням процедур кожної країни. За їхніми словами, президент США Дональд Трамп погодився подати гарантії безпеки до Сенату, де зазвичай ратифікують договори, хоча вони не уточнили, чи офіційно подадуть гарантії як договір.