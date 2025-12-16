Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз назвала «сфабрикованим» матеріал, в якому вона порівняла Трампа з алкоголіком, а Венса з конспірологом

Vanity Fair випустив велике інтервʼю із керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз у двох частинах. Їхній журналіст записував бесіди з посадовицею протягом року, які стосувалися майже всіх дійових осіб нової американської адміністрації.

Так, в одному з десяти інтерв’ю Вайлз сказала, що президент США Дональд Трампа має «особистість алкоголіка», хоч і не пʼє. А себе назвала «експерткою в яскравих особистостях», бо у неї самої тато був алкоголіком.

«Високофункціональні алкоголіки загалом мають перебільшену особистість, коли п’ють. Тому я трохи експерт у питаннях яскравих особистостей», — сказала Вайлз.

Також посадовиця Білого дому назвала віцепрезидента США Джей Ді Венса «прихильником теорій змов» і поглузувала з Ілона Маска, який, за її словами, є «відвертим споживачем кетаміну» і «спить у спальному мішку» в адмінбудівлі біля Білого дому.

За кілька годин після виходу матеріалу Вайлз у себе в X звинуватила журнал у «нечесному наклепі» на неї, Трампа та інших посадовців. За її словами, журналісти проігнорували «важливий контекст» з її інтервʼю і «багато чого вилучили».

«Після прочитання я припускаю, що це було зроблено для того, щоб створити надзвичайно хаотичну і негативну картину про президента і нашу команду», — написала вона.

За Сьюзі Вайлз заступилась речниця Білого Дому Керолайн Левітт. У коментарі BBC вона сказала, що «президент Трамп не має більш відданого радника, ніж Сьюзі», і вся адміністрація її підтримує.

Міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що «ліве» видання Vanity Fair «паплюжить найкращих людей».

«Вони роблять це з президентом Трампом щодня, а тепер і з начальником Сьюзі Вайлз. Сьюзі — найнадійніша, найпрофесійніша та найефективніша керівниця апарату за все моє життя», — написав Гегсет в Х.

Vanity Fair після виходу матеріалу також опублікував в Instgram серію фото з американськими посадовцями, які згадуються в інтерв’ю Сьюзі Вайлз.