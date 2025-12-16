У Словаччині перекинувся автобус з українцями — є постраждалі

В ніч проти 16 грудня біля столиці Словаччини Братислави автобус із пасажирами з України потрапив в аварію.

Про це повідомила поліція Словаччини.

ДТП сталася на автомагістралі D1 за понад 30 кілометрів від Братислави. Автобус раптово зʼїхав з дороги і перевернувся. За даними поліції, всередині було 11 людей — усі українці.

Словацькі медіа пишуть про 8 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Водночас у пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили журналістам про двох травмованих українок — їх доправили до лікарень з легкими травмами.

Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку іншим транспортом.

У МЗС, посилаючись на словацьких правоохоронців додали, що аварія сталася через несприятливі погодні умови. Водій був тверезий.