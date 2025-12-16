Новини

«Бабель» вкотре увійшов до «Білого списку» медіа за версією ІМІ

Ольга Березюк
Інститут масової інформації опублікував «Білий список» медіа за друге півріччя 2025 року — і вкотре в цьому переліку є «Бабель».

Список опублікували на сайті ІМІ.

Цей список фахівці ІМІ склали після двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа. Вони перевіряли, наскільки медіа є прозорими, відповідальними, чи дотримуються журналістських стандартів, а також чи маркують рекламні матеріали. Детальніше про методологію можна дізнатись ось тут.

Вперше в переліку увійшли LB.ua, Frontliner, «Новинарня» та «Рубрика». Після тривалої перерви до Білого списку повернувся «Укрінформ».

Повний перелік виглядає так:

  • «Суспільне Новини»;
  • «Еспресо»;
  • «Бабель»
  • «Українська правда»;
  • «Радіо Свобода»;
  • hromadske;
  • ZN.UA;
  • «Тексти»;
  • LB.ua;
  • «Укрінформ»;
  • «Ґрати»;
  • «Громадське радіо»;
  • «Український тиждень»;
  • «Рубрика»
  • «Слово і Діло»;
  • «Новинарня»;
  • Frontliner.