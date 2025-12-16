«Бабель» вкотре увійшов до «Білого списку» медіа за версією ІМІ

Інститут масової інформації опублікував «Білий список» медіа за друге півріччя 2025 року — і вкотре в цьому переліку є «Бабель».
Список опублікували на сайті ІМІ.
Цей список фахівці ІМІ склали після двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа. Вони перевіряли, наскільки медіа є прозорими, відповідальними, чи дотримуються журналістських стандартів, а також чи маркують рекламні матеріали. Детальніше про методологію можна дізнатись ось тут.
Вперше в переліку увійшли LB.ua, Frontliner, «Новинарня» та «Рубрика». Після тривалої перерви до Білого списку повернувся «Укрінформ».
Повний перелік виглядає так:
- «Суспільне Новини»;
- «Еспресо»;
- «Бабель»
- «Українська правда»;
- «Радіо Свобода»;
- hromadske;
- ZN.UA;
- «Тексти»;
- LB.ua;
- «Укрінформ»;
- «Ґрати»;
- «Громадське радіо»;
- «Український тиждень»;
- «Рубрика»
- «Слово і Діло»;
- «Новинарня»;
- Frontliner.