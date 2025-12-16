Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни

Ціни на російську сиру нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише агентство Bloomberg.

У середньому російські нафтові експортери отримують трохи понад $40 за барель вантажів, що відвантажуються з портів Балтійського і Чорного морів та зі східного порту «Козьміно», свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому. Останні обмеження, спрямовані проти нафтових гігантів «Роснафта» та «Лукойл», збільшили знижку ще суттєвіше.

Зростаючий тиск Заходу на торгівлю російською нафтою дедалі більше ускладнює її продаж і доставку, при цьому заходи також націлені на нафтопереробні заводи у країнах — ключових покупцях, зокрема в Індії. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються: 16 грудня вони вперше з травня опустилися нижче $60 за барель.

Доходи, які Росія отримує від продажу нафти, є критично важливими для фінансування війни — разом з прибутками від газу вони забезпечують близько чверті державного бюджету країни. Зменшення надходжень тисне на фінанси нафтокомпаній та скорочує обсяг податків, що надходять до кремлівської скарбниці.

Індійські чиновники заявили, що цього місяця очікують імпорт з Росії на рівні близько 800 тисяч барелів на добу — значно менше, ніж у листопаді, хоча це все ще суттєвий обсяг. Один з китайських нафтопереробників нещодавно придбав партію сирої нафти з російських східних портів із найбільшим дисконтом цього року. Саме ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти.