Reuters: Доходи Росії від нафти та газу в грудні скоротяться вдвічі і досягнуть найнижчого з серпня 2020 року рівня

Доходи РФ від нафти й газу в грудні, ймовірно, скоротяться майже вдвічі, як порівняти з минулим роком, і становитимуть 410 мільярдів рублів ($5,17 мільярда).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Причиною падіння називають зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля. За підсумками року доходи Росії від енергоресурсів можуть впасти майже на чверть — до 8,44 трильйона рублів ($106,5 мільярда).

Таке падіння співставне з кризовими показниками 2020 року: тоді Росія отримала мінімальні за останні роки 405 мільярдів рублів ($5,1 мільярда) у серпні, коли ціни на нафту обвалилися через пандемію COVID-19.

У Міністерстві фінансів Росії планували, що у 2024 році доходи від нафти й газу сягнуть 10,94 трильйона рублів ($138 мільярда), однак у жовтні знизили прогноз через падіння цін. У листопаді вартість російської нафти в рублях — ключовий індикатор для податкових розрахунків — зменшилася на 17,1%, до 3 605 рублів ($45,45) за барель.

Оновлені офіційні дані за грудень Мінфін РФ оприлюднить 14 січня.