Українські війська вдарили по Астраханському газопереробному заводу в РФ

У ніч на 15 грудня Сили оборони України завдали удару по Астраханському газопереробному заводу — стратегічному об’єкту російської нафтогазової галузі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Астраханський ГПЗ входить до ключових підприємств галузі та щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Цю сировину російський військово-промисловий комплекс використовує для виготовлення вибухових речовин.

На території заводу зафіксували вибухи і потужну пожежу. Масштаби збитків наразі уточнюють.