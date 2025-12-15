Українські війська вдарили по Астраханському газопереробному заводу в РФ

У ніч на 15 грудня Сили оборони України завдали удару по Астраханському газопереробному заводу — стратегічному об’єкту російської нафтогазової галузі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Астраханський ГПЗ входить до ключових підприємств галузі та щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Цю сировину російський військово-промисловий комплекс використовує для виготовлення вибухових речовин.
На території заводу зафіксували вибухи і потужну пожежу. Масштаби збитків наразі уточнюють.
- 12 грудня українські військові атакували нафтопереробний завод «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області Росії. Це один з найбільших нафтопереробних заводів окупантів, він переробляє від 15 млн тонн нафти і нафтового конденсату на рік. Зафіксовані вибухи на території підприємства.