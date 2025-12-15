Американський словник Merriam-Webster оголосив словом 2025 року сленговий термін slop

Американський словник Merriam-Webster обрав словом 2025 року сленговий термін slop («слоп»).

Про це повідомляє CBS News.

Slop використовується для опису цифрового контенту низької якості, який зазвичай виробляється у великих обсягах штучним інтелектом, — абсурдні відео, дивні рекламні зображення, дешева пропаганда, фейкові новини та неякісні цифрові книги.

«Це дуже промовисте слово... Воно є частиною трансформаційної технології, штучного інтелекту, і люди вважають його захопливим, дратівливим і трохи смішним», — сказав президент Merriam-Webster Грег Барлоу.

Вперше слово slop з’явилося в 1700-х роках для позначення м’якого бруду, але з часом набуло ширшого значення.