Голлівудського режисера Роба Райнера та його дружину знайшли мертвими. Поліція розслідує вбивство

Американського актора і режисера Роба Райнера та його дружину Мішель 14 грудня знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Поліція кваліфікує це як «очевидне убивство».

Інформацію про смерть Райнерів підтвердив речник родини.

Джерело Los Angeles Times заявило, що на тілах вбитих були ножові поранення. При цьому ознак того, що хтось вдерся до будинку, нема.

Джерела в правоохоронних органах повідомили медіа, що у звʼязку зі смертю Райнерів допитують члена їхньої сімʼї. Але поки що нікого не затримали.

Американський журнал People з посиланням на джерела пише, що до смерті 78-річного Роба і 68-річної Мішель Райнер може бути причетний їхній син Нік. Видання зазначає, що у 2016 році Нік розповідав про свою багаторічну боротьбу з наркотичною залежністю, яка почалася в підлітковому віці.

Поліція поки що офіційно не підтвердила цю інформацію.

Що відомо про подружжя Райнерів

Роб Райнер був режисером фільмів «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Принцеса-наречена» та «Мізері», знятого за романом Стівена Кінга. Він також грав ролі другого плану в кількох стрічках, зокрема у фільмі «Вовк з Уолл-стріт».

Райнер був номінований на премію «Оскар» за фільм 1992 року «Кілька хороших хлопців» з Джеком Ніколсоном і Томом Крузом у головних ролях.

Зі своєю другою дружиною Мішель Сінгер Роб познайомився на знімальному майданчику фільму «Коли Гаррі зустрів Саллі». Вони одружилися у 1989 році.

Мішель була фотографинею, а також продюсеркою фільмів, які її чоловік знімав протягом останніх десяти років. Це стрічки «Шок і трепет», «Альберт Брукс: Захищаючи своє життя», «Спинномозкова пункція II: Кінець триває» та «Бог і країна».