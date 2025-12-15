У Чехії невідомий благодійник задонатив 100 мільйонів крон на зброю для України

У Чехії невідомий благодійник вніс 100 мільйонів крон (приблизно $4,8 мільйона) на ініціативу підтримки України «Подарунок для Путіна». Ці гроші, зокрема, підуть на дрони для української армії.

Про це повідомила сама ініціатива в Х.

Ці гроші вирішили розділити на 26 позицій, серед них: дрони, вибухівка, спорядження для підрозділів на фронті, а також рушниці.

«Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко, щоб вони якомога швидше почали працювати», — додали в ініціативі.