Росіяни вночі запустили по Україні 153 дрони. Під атакою була залізниця на Дніпропетровщині

Світлана Кравченко
У ніч проти понеділка, 15 грудня, українські військові знешкодили 133 зі 153 дронів, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Водночас 17 ворожих безпілотників влучили в десяти місцях. Зокрема, під атакою вночі була Дніпропетровщина.

У Синельниківському районі поранені рятувальник і працівник підприємства. У Павлограді й Пʼятихатках горіли транспортне підприємство та інфраструктура.

В «Укрзалізниці» заявили, що через обстріл регіону знеструмлено контактну мережу залізниці. Для руху поїздів вивели резервні теплотяги, а енергетики поступово відновлюють рух електротягою.

Проте через російський обстріл низка поїздів затримуються, зокрема:

  • Дніпро — Холм (+3 год);
  • Холм — Дніпро (+3:40);
  • Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
  • Київ — Запоріжжя (+4:10);
  • Дніпро — Львів (+6:30).

Деякі приміські поїзди в напрямку Дніпра та Кривого Рогу теж курсуватимуть із затримками приблизно на 3—4 години.