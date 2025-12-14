NBS News: рейтинг президента США Трампа і його руху MAGA падає

Підтримка президента США Дональда Трампа падає навіть серед найвідданіших прихильників руху MAGA.

Про це свідчить нове опитування NBC News Decision Desk, проведене на платформі SurveyMonkey.

За даними опитування, 58% американців не схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як підтримують його 42%. Від квітня 2025 року рівень схвалення знизився на 3%.

Також опитування показує не лише загальне падіння підтримки, а й зміну настроїв. Частка тих, хто рішуче підтримує Трампа, зменшилася з 26% у квітні до 21% у грудні. Водночас кількість тих, хто рішуче не підтримує президента, зросла з 42% до 44%.

Найпомітніше ослабла підтримка республіканців і, зокрема, прихильників руху MAGA. Серед республіканців частка рішучої підтримки Трампа знизилася з 38% до 35%. Серед прихильників MAGA підтримка становить 70%, але й вона впала на 8% з квітня.

Крім того, змінився баланс усередині самої Республіканської партії. Якщо навесні більшість республіканців називали себе частиною руху MAGA, то тепер партія фактично розділилася порівну між прихильниками MAGA й тими, хто вважає себе радше традиційними республіканцями.

На оцінки американців, як пише NBC News, вплинула вартість життя — від покупок продуктів до витрат на свята. Саме нові економічні рішення були однією з ключових обіцянок Трампа під час нової кампанії.

Також негативно на оцінку президента вплинула справа з файлами Джеффрі Епштейна. Трамп спочатку виступав проти вимоги Конгресу оприлюднити матеріали, але згодом поступився тиску з боку обох партій.

Більшість респондентів вважають, що країна рухається в неправильному напрямку — головною проблемою залишається економіка.

Опитування проводили онлайн з 20 листопада по 8 грудня серед близько 20 тисяч дорослих американців. Похибка становить близько 1,9%. Дані вказують на те, що підтримка, яка допомогла Трампу повернутися до Білого дому, поступово слабшає, тоді як опозиція стає більш жорсткою напередодні виборів до Конгресу у 2026 році.