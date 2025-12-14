APA: Олігарха Фірташа не екстрадували до США через статус білоруського дипломата

Українського олігарха Дмитра Фірташа не екстрадували до Сполучених Штатів Америки через білоруський дипломатичний імунітет.

Про це повідомляє австрійське медіа APA з посиланням на джерела, передає Wien.

Вищий земельний суд визнав, що Фірташ має імунітет як радник Постійного представництва Білорусі при ЮНІДО у Відні. Через це його не можна притягнути до судового переслідування або видати іншій державі.

Фірташа оголосили білоруським дипломатом у 2023 році. Водночас ані австрійське Міністерство закордонних справ, ані ЮНІДО не акредитували його офіційно і не видали дипломатичних документів. У МЗС Австрії заявляли, що не вважають Фірташа дипломатом.

Попри це у 2024 році суд дійшов висновку, що імунітет почав діяти з моменту призначення і не залежить від позиції австрійської влади. Суддя зазначив, що держава перебування не має впливу на сам факт надання такого імунітету.

У рішенні суду також йдеться, що Білорусь у будь-який момент може відкликати дипломатичний імунітет Фірташа. Тоді питання екстрадиції можуть переглянути.

Як пише Wien, за білоруським законодавством, дипломатами можуть бути лише громадяни Білорусі без іншого громадянства. Водночас Фірташ і далі значиться громадянином України.

10 грудня 2025 року суд в Австрії остаточно ухвалив, що українського олігарха Фірташа не екстрадують до США.

Справа олігарха Дмитра Фірташа

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під рекордну заставу €125 мільйонів. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до США, де йому загрожує понад 80 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Його підозрюють у даванні хабаря $18,5 мільйона індійським чиновникам — за дозвіл на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити близько $500 мільйонів. Фірташ заперечує будь-які правопорушення і заявив, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти олігарха влітку 2021 року за те, що він постачав титан російським виробникам зброї. А в червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.

21 листопада 2024 року уряд Великої Британії ввів санкції проти Фірташа, визначивши його дії як корупцію.