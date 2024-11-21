Британія ввела санкції проти Дмитра Фірташа та його дружини за корупцію

Велика Британія ввела санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та його дружини за корупцію.

Про це повідомив британський уряд.

У Британії стверджують, що Дмитро Фірташ вивів з України «сотні мільйонів фунтів стерлінгів» завдяки корупції та контролю над розподілом газу, і приховав десятки мільйонів фунтів прибутків лише на ринку нерухомості у Великій Британії.

Також санкції ввели проти дружини Фірташа — Лади Фірташ: вважають, що вона володіє британськими активами від його імені, зокрема будівлею старої станції метро Brompton Road. А також проти Дениса Горбуненка, британського фінансового «фіксера», який сприяв корупції Дмитра Фірташа.

Крім цього, санкції ввели проти Ізабель душ Сантуш — дочки колишнього президента Анголи Жозе Едуарду душ Сантуша. Вона стала першою жінкою-мільярдером в Африці. В Анголі проти неї висунули звинувачення в корупції. Під санкції потрапили її бізнес-партнер Паула Олівейра та її головний фінансовий директор Сарджу Райкундалія, які допомагали у фінансових схемах.

Також під санкціями Айварс Лембергс, колишній мер міста Вентспілс у Латвії. Там його засудили до пʼяти років вʼязниці за звинуваченням у корупції, але він називає своє переслідування політичним. Під санкціями опинилась і його донька — Ліга Лембергс.