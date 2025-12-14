Десятки тисяч угорців вийшли на протести проти Орбана. Приводом стало відео з побиттям дитини

Учора ввечері, 13 грудня, майже 50 тисяч угорців вийшли на протести проти премʼєр-міністра Віктора Орбана. Деякі з них розмахували дитячими іграшками, інші несли факели. Приводом став витік відео з виправного центру для неповнолітніх.

Про це пише RFI.

На ньому видно, як колишній директор центру бʼє хлопчика, зокрема ногою по голові. Чотирьох співробітників закладу взяли під варту на початку цього тижня, а уряд передав усі такі установи під нагляд поліції. Раніше заарештували ще трьох співробітників, зокрема іншого колишнього директора, якого звинувачують в організації мережі проституції.

У пʼятницю, 13 грудня лідер опозиції Петер Мадяр опублікував раніше невідомий офіційний звіт за 2021 рік. У ньому йдеться, що понад 20% дітей у державних установах опіки зазнали жорстокого поводження, а майже 25% випадків сексуального насильства в таких закладах не доходять до правоохоронців — їх замовчують.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що документ у 2022 році передали відповідним органам «для сприяння їхній роботі». Там наполягають, що вживають заходів проти підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми.

Орбан засудив останній випадок жорстокого поводження. Він заявив, що «навіть з молодими злочинцями не слід так поводитися».