Вночі росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 14 грудня російська армія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 138 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ракета і десять дронів влучили в шести місцях.

Наразі відомо, що ввечері 13 грудня безпілотник влучив у багатоповерхівку в Зарічному районів Сум. ДСНС повідомляє, що постраждалих немає, найбільше пошкоджені верхні поверхи будинку.