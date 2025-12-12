Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Швейцарія запровадила нові санкцій проти Росії та Білорусі. Країна синхронізується з 19-м пакетом ЄС, ухваленим у жовтні.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Під санкції потрапили 22 людини та 42 компанії — їхні активи заморозять, а також їм заборонять в’їзд до країни, зокрема транзитом. Йдеться про людей і компанії, які працюють на військову промисловість, енергетику або тіньовий флот РФ.

Швейцарія також ввела заборони на купівлю, продаж і надання послуг для 116 суден. Здебільшого це танкери тіньового флоту, які допомагають Росії обходити обмеження на продаж сирої нафти та нафтопродуктів.

У торговельній сфері під жорсткі правила експортного контролю підпадуть ще 45 компаній, включно з тими, що працюють у третіх країнах. Мета — перекрити постачання критичних товарів російському оборонному сектора.

Швейцарія також запровадила заборону на транзакції для п’яти російських банків і чотирьох їхніх філій у третіх країнах, оскільки вони користуються російськими платіжними системами.

Ще вісім іноземних компаній повністю виключили з фінансових операцій. Крім цього, уряд продовжив терміни для швейцарських компаній, які збираються вийти з російського ринку.

Під замороження активів та заборону на транзакції потрапили двоє білорусів і три білоруські компанії — їм також заборонили в’їзд і транзит через країну. Уряд окремо розгляне і секторальні санкції щодо Білорусі.

Федеральна рада країни також розгляне інші частини 19-го пакета санкцій ЄС, які стосуються енергетичного, фінансового та торгівельного секторів.