У Польщі на кордоні з Білоруссю знайшли тунель, через який пройшли понад 180 мігрантів

Польські прикордонники 11 грудня виявили біля села Наревка тунель із Білорусі, через який до країни нелегально потрапили понад 180 іноземців.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Підкоп був заввишки близько 1,5 метра, а завдовжки кілька десятків метрів. Через нього люди могли легко проходити пішки.

Вхід був замаскований у лісі, за 50 метрів від кордону на білоруському боці, а вихід — за 10 метрів від барʼєра на території Польщі.

Електронні системи спостереження зафіксували, що за короткий час тунелем пройшли понад 180 людей.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Понад 130 мігрантів уже затримали — це переважно громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладеш. Також затримали двох водіїв, які приїхали забрати мігрантів і вивезти їх далі до Західної Європи. Ними виявилися громадяни Польщі та Литви.

Це вже четвертий такий тунель на цій ділянці кордону, який знайшли цього року.