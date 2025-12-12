Росіяни вночі запустили по Україні 80 дронів. Що відомо про наслідки

У ніч проти пʼятниці, 12 грудня, російська армія атакувала Україну 80 дронами типу Shahed-131/136 та та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 64 БпЛА. Ще 24 дрони влучили в 8 місцях.

Ось що відомо про наслідки обстрілів зараз.

В Одеській області, за словами начальника ОВА Олега Кіпера, Росія масовано атакувала Одеський район, є пошкодження обʼєкта енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та гараж. На місці спалахнули пожежі, низка населених пунктів тимчасово без світла.

На Дніпропетровщині, за даними ДСНС, росіяни атакували Павлоград, через що одна людина загинула та четверо постраждали. У місті зайнялися пʼять приватних будинків, один з яких зруйновано.