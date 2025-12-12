Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили 1 400 військових і 3 засоби ППО

За минулу добу, 11 грудня, російська армія втратила в Україні 1 400 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти втратили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, один літак, 253 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 107 одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.