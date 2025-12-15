До 18 грудня українські ветеранки можуть подати заявки на програму підтримки REDpreneur Women від Українського Червоного Хреста

Український Червоний Хрест реалізує програму REDpreneur Women для підтримки ветеранок через розвиток бізнесу і соціальних інновацій в Україні. Подати заявки можна до 18 грудня 2025 року.

Під час війни розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні неабияк важливий. REDpreneur Women — це не просто навчання, а безпечний простір розвитку й спільнота, яка підтримує.

Програми розвитку включає:

бізнес-навчання та тренінги з підприємництва, фінансів, стратегічного планування, маркетингу;

менторську підтримку від досвідчених підприємців та експертів;

онлайн-академію із сучасними освітніми матеріалами;

нетворкінг і спільноту, де можна знайти партнерів, команду та підтримку;

грантове фінансування — €7 000.

Фахівці відберуть 25 найкращих бізнес ідей для навчання. У кінці програми 10 ветеранок отримають гранти на розвиток власних справ.

Долучитися до ініціативи можна за посиланням.