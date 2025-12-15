Спонсорський контент

До 18 грудня українські ветеранки можуть подати заявки на програму підтримки REDpreneur Women від Українського Червоного Хреста

Український Червоний Хрест реалізує програму REDpreneur Women для підтримки ветеранок через розвиток бізнесу і соціальних інновацій в Україні. Подати заявки можна до 18 грудня 2025 року.

Під час війни розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні неабияк важливий. REDpreneur Women — це не просто навчання, а безпечний простір розвитку й спільнота, яка підтримує.

Програми розвитку включає:

  • бізнес-навчання та тренінги з підприємництва, фінансів, стратегічного планування, маркетингу;
  • менторську підтримку від досвідчених підприємців та експертів;
  • онлайн-академію із сучасними освітніми матеріалами;
  • нетворкінг і спільноту, де можна знайти партнерів, команду та підтримку;
  • грантове фінансування — €7 000.

Фахівці відберуть 25 найкращих бізнес ідей для навчання. У кінці програми 10 ветеранок отримають гранти на розвиток власних справ.

Долучитися до ініціативи можна за посиланням.