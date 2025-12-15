До 18 грудня українські ветеранки можуть подати заявки на програму підтримки REDpreneur Women від Українського Червоного Хреста

Український Червоний Хрест реалізує програму REDpreneur Women для підтримки ветеранок через розвиток бізнесу і соціальних інновацій в Україні. Подати заявки можна до 18 грудня 2025 року.
Під час війни розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні неабияк важливий. REDpreneur Women — це не просто навчання, а безпечний простір розвитку й спільнота, яка підтримує.
Програми розвитку включає:
- бізнес-навчання та тренінги з підприємництва, фінансів, стратегічного планування, маркетингу;
- менторську підтримку від досвідчених підприємців та експертів;
- онлайн-академію із сучасними освітніми матеріалами;
- нетворкінг і спільноту, де можна знайти партнерів, команду та підтримку;
- грантове фінансування — €7 000.
Фахівці відберуть 25 найкращих бізнес ідей для навчання. У кінці програми 10 ветеранок отримають гранти на розвиток власних справ.
Долучитися до ініціативи можна за посиланням.