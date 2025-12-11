Politico: Трамп хоче створити «аналог» G7 з Росією та Китаєм

Цього тижня у Вашингтоні обговорювали ідею про створення нової групи країн Core 5 (C5), до якої увійшли б Китай і Росія, що «зблизило б традиційних супротивників» і «створило б різкий контраст з існуючою G7».

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Людина, яка працювала в Білому домі під час першого терміну президента США Дональда Трампа, на умовах анонімності сказала, що ідея створити C5 (США, Китай, Індія, Японія та Росія) «не була шокуючою».

«Нічого про C5 або C7 не обговорювалося, але, безумовно, були розмови про те, що існуючі органи, такі як G-структури або Рада безпеки ООН, не відповідають цілям, враховуючи нових гравців сьогодні», — сказала ця людина.

Співрозмовник додав, що Європа не фігурувала в теоретичній C5, що, на його думку, «змусить європейців вважати, що ця адміністрація розглядає Росію як видатну державу, здатну здійснювати власний вплив на Європу».

Ідея створити таку групу, як повідомляється, зʼявилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки.

Водночас Білий дім категорично заперечив існування цього документа, а його речниця Анна Келлі заявила, що «не існує жодної альтернативної, приватної або секретної версії» офіційного плану.

Високопоставлений чиновник ЄС з питань оборони розкритикував Стратегію національної безпеки Трампа. Він назвав це кроком, спрямованим на «підрив європейської єдності», і додав, що цей документ викриває точку зору адміністрації Трампа, згідно з якою «єдність ЄС суперечить інтересам США».