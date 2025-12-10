Зеленський обговорював з нардепами питання виборів під час війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 10 грудня, обговорював питання проведення виборів під час воєнного стану з представниками Верховної Ради.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Він повторив, що очікує пропозиції: від іноземних партнерів (в першу чергу США), як подолати безпекові виклики, а від народних депутатів — відповіді на політичні та юридичні виклики.

В інтервʼю, яке напередодні випустило Politico президент США Дональд Трамп заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні, і вважає, що Зеленський міг би на них перемогти.

Того ж дня у розмові з журналістами Зеленський відповів, що готовий провести вибори і «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

Зеленський попросив США, «можливо, разом з європейськими партнерами», забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді «в наступні 60—90 днів» Україна буде готова до цього.

Президент попросив народних депутатів від «Слуги народу» й інших парламентарів підготувати пропозиції про законодавчі зміни, щоб можна було провести вибори під час воєнного стану.

«Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів і готовий іти на вибори», — заявив Зеленський.