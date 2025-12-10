Болгарія відмовила Лівану в екстрадиції росіянина, пов’язаного з вибухом у порту Бейруту

Болгарський суд не дозволив екстрадицію російського судновласника Ігоря Гречушкіна, якого Ліван вважає причетним до вибуху в порту столиці країни Бейруту у 2020 році.

Про це пише Reuters.

Болгарський суд ухвалив таке рішення, бо нібито не отримав достатньо гарантій, що до росіянина не застосують смертну кару.

Прокурор Ангел Канев заявив, що оскаржить рішення. Він каже, що міністр юстиції Лівану, Верховний суд і генеральний прокурор надали офіційні гарантії.

Співрозмовник Reuters заявив, що Ліван не може змінювати закони для однієї справи, але шукає спосіб вмовити Болгарію на екстрадицію. За його словами, слідчий суддя зможе допитати Гречушкіна в Болгарії, щоб справа рухалася далі.

У Лівані розслідування вибуху тягнеться роками. Слідчих уже кілька разів змінювали — першого усунули від справи після спроби обвинуватити високопосадовців, наступного теж усунули через допит посадовців.

Суд поновив роботу лише цього року, але попереднього обвинувального акта все ще немає.