Детективи НАБУ прийшли з обшуками до Державної податкової служби

Детективи Національного антикорупційного бюро 10 грудня провели обшуки в центральному апараті Державної податкової служби.

Про це йдеться в заяві служби.

Крім того, обшуки провели в регіональних підрозділах ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях.

У податковій зазначають, що кримінальне провадження стосується подій 2024—2025 років, які повʼязані з ризиковими підприємствами.

Там додали, що керівництво і працівники служби повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

«Державна податкова служба України діє у правовому полі та завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями», — йдеться в заяві ДПС.

У НАБУ обшуки поки що не коментували.