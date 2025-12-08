Bloomberg: Росія постачає газ до Китаю в обхід санкцій США

Російський експортний завод скрапленого природного газу в Балтиці відправив першу партію газу до Китаю після того, як у січні 2025 року США ввели проти нього санкції.

Про це пише Bloomberg.

За даними медіа, у жовтні російський танкер Valera завантажив газ на заводі «Газпрому» в Балтійському морі, а 8 грудня прибув до імпортного термінала «Бейхай» на півдні Китаю.

І судно, і завод перебувають під санкціями США.

Bloomberg зазначає, що Китай не визнає односторонніх санкцій та останніми місяцями збільшив закупівлі російського газу, що зміцнює енергетичні зв’язки між Москвою і Пекіном.

Китай також проігнорував заклики США припинити закупівлі російської нафти, що, ймовірно, стане темою переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

Окрім заводу «Портова», Росія має ще два експортні заводи скрапленого природного газу на Балтійському морі: у Висоцьку та в Сибіру, останній почав постачати газ до Китаю ще наприкінці серпня.

Загальний обсяг поставок російського СПГ до Китаю, включно із заводами, що не підпадають під санкції, зріс із вересня по листопад приблизно на 14% проти минулорічних показників.

Раніше супутникові знімки засвідчили, що вантаж з «Портової» перевантажували на інше судно, зареєстроване в Гонконгу, яке надсилало хибні сигнали про своє місцеперебування.

Минулого місяця супутники зафіксували його поблизу Китаю, а нинішнє місцеперебування корабля невідоме.