Кетті Перрі підтвердила стосунки з експремʼєром Канади Трюдо — виклала спільні фото

Співачка Кетті Перрі підтвердила стосунки з колишнім премʼєр-міністром (2015—2025 роки) Канади Джастіном Трюдо. Чутки про те, що вони почали зустрічатися, зʼявилися ще влітку. Восени в медіа зʼявились фотографії, як Перрі і Трюдо цілуються на яхті білля узбережжя Санта-Барбари. Та лише зараз співачка опублікувала світлини і відео їхньої спільної поїздки до Японії.

У липні Перрі та актор Орландо Блум офіційно підтвердили розрив після 10 років стосунків. Пара заявила, що й «надалі з’являтиметься разом як родина, оскільки їхнім спільним пріоритетом є — і завжди буде — виховання їхньої доньки [Дейзі Дав] з любов’ю, стабільністю та взаємною повагою».

Трюдо і його дружина Софі Греагуар Трюдо розійшлися у 2023 році, після 20 років разом (з них 18 у шлюбі). У них троє дітей: старший син Ксавʼєр, дочка Елла-Грейс та молодший син Адрієн.