Зеленський встановив відзнаку «Громада-рятівник». Кому її вручатимуть

Президент Володимир Зеленський 7 грудня встановив почесну відзнаку «Громада-рятівник». Її вручатимуть територіальним громадам України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим громадам і силам оборони. Що беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройної агресії Росії, а також здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.

Про це йдеться на сайті президента України.

Впродовж тижня Кабінет міністрів має розробити і внести на затвердження президенту проєкти положення про відзнаку, малюнка відзнаки, памʼятної плакетки та футляра.

Інші відзнаки для населених пунктів

Після початку повномасштабної війни в Україні встановили дві нагороди для міст. Відзнакою «Місто-герой України» нагороджені 26 міст України, жителі яких виявляють масовий героїзм і стійкість у захисті своїх міст. Це Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів, Павлоград, Нікополь, Марганець, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівку, Покровськ, Словʼянськ, Гуляйполе, Оріхів, Вознесенськ, Баштанка, Суми, Тростянець, Купʼянськ і Старокостянтинів.

Відзнакою «Місто-рятівник» нагороджені 8 європейських міст, жителі яких масово надають допомогу українським біженцям. Це польські Варшава, Жешув (Ряшів), Перемишль, Люблін і Холм; чеська Прага, литовський Вільнюс і французький Париж.