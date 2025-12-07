Війська РФ вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині

Російські війська 7 грудня завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що розташоване на річці Сіверський Донець в Харківській області.

Про це повідомив голова Печенізької сільської військової адміністрації Олександр Гусаров.

Внаслідок удару станом на 12:00 рух греблею припинили. Інші деталі пообіцяли надати пізніше.

У коментарі «Суспільному» Гусаров повідомив, що по греблі вдарили ракетою. Минулося без постраждалих. Зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень.

Печенізьке водосховище є важливим джерелом водопостачання для Харкова. Воно розташоване в районі селища Печеніги в Чугуївському районі, що за 60 км від Харкова.

Росія вже била ракетами по греблі Печенізького водосховища у вересні 2022 року. Тоді була загроза підтоплення.